Германия призвала страны ЕС добровольно отказаться от российского газа Глава Минфина ФРГ призвал страны Евросоюза добровольно отказаться от российского газа

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа. Глава ведомства добавил, что самым благоприятным вариантом был бы добровольный отказ от закупок энергоресурса. Он также отметил, что Берлину следует постепенно отказаться от газа из России, чтобы в конечном итоге прекратить весь импорт, пишет японская газета Nikkei.

Все в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. Идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, — сказал Линднер.

По его словам, так Германия и Евросоюз покажут Москве, что они не собираются подвергаться давлению. Министр при этом признался, что настороженно относится к газовому эмбарго.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страна не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ. Дипломат отметил, что подобный шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и стать причиной роста цен. Глава ведомства добавил, что в случае принятия этой меры необходимо исключить долгосрочные контракты.

По его словам, в Евросоюзе по этому вопросу до сих пор не достигнут консенсус, но конкретных предложений для достижения согласия никто не выдвигал. Министр подчеркнул, что Еврокомиссия в ближайшее время должна представить свое предложение.