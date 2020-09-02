Германия призвала отделять дело Навального от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/cbb7da26-ed1a-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что дело российского оппозиционера Алексея Навального не связано со строительством «Северного потока — 2».

Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера Ангелы Меркель в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно, — отметила Деммер на пресс-конференции в Берлине.

По её словам, Германия неоднократно говорила о том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. В этом проекте принимают участие многие страны, передаёт РИА Новости.

Строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более, чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Инцидент с Алексеем Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Германии результаты анализов оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжёлом состоянии в одной из клиник Берлина, на яды, наркотики и другие вещества.