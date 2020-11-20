Германия призвала Лукашенко уважать белорусский народ

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует признать, что стабильности в стране не может быть без уважения к гражданам и свободных выборов, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Господин Лукашенко должен наконец признать: без свободных и справедливых выборов, без справедливости и уважения собственного народа не бывает стабильности, — сказал он в ходе выступления в бундестаге к 30-й годовщине подписания Парижской хартии.

Он отметил, что за последние 30 лет Европе удалось достичь мира и прогресса благодаря экономическому прогрессу, приверженности правам человека, а также верховенству права. Об этом следует снова говорить, особенно в отношении Белоруссии, передаёт РИА Новости.

Политик добавил, что Берлин не прекратит поддерживать действия ОБСЕ по урегулированию ситуации в стране.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.