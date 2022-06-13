Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Плановая проверка газопровода «Северный поток — 1» (Nord Stream — 1) будет проведена 11 июля, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии в своем докладе. Из-за инспекции прокачку газа про трубопроводу остановят на срок до двух недель. Отмечается, что остановка работы газопровода не повлияет на энергетическую безопасность страны, так как немецкие хранилища заполнены на 54,22%, что больше, чем в июне 2015, 2017, 2018 и 2021 годов.

Во время инспекции по трубопроводу не сможет поставляться газ на срок до двух недель. Это может привести к тому, что в данный период будет закачиваться меньше газа в газохранилища, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что транзит природного газа по «Северному потоку — 1» — основной магистрали поставок «Газпрома» в Европу — может снизиться на 22%. Номинации на 13 июня составляют порядка 4,7 миллиона кубометров в час, или немногим больше 113 миллионов кубометров в сутки, при этом днем ранее объем транзита по трубопроводу составил 145 миллионов.