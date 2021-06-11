Германия пригрозила Telegram штрафом в €55 млн

Власти Германии пригрозили мессенджеру Telegram штрафами до €55 млн из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными ведомствами и недостаточных мер для борьбы с незаконным контентом, передаёт издание Spiegel.
По информации журналистов, Федеральное министерство юстиции ФРГ
Ведомство также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram.
Накануне стало известно, что с момента замедления трафика и до настоящего времени социальная сеть Twitter не удалила 490 запрещённых в РФ материалов, заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве отметили, что в отношении соцсети было составлено 10 административных протоколов. Они все рассмотрены в суде, Twitter оштрафован на общую сумму 27,9 млн рублей.
Социальные сети Facebook и Instagram за этот же срок не удалили более 3,7 тысячи запрещённых публикаций. По результатам рассмотрения 13 административных дел они оштрафованы на 43 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.