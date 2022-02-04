Германия пригрозила Telegram штрафом в 55 миллионов евро

Telegram в Германии грозит штраф в размере 55 миллионов евро по двум делам, сообщили представители Министерства юстиции ФРГ. Компания, по мнению немецкого правительства, не сделала доступной возможность заявлять о «ненависти и травле» в приложении, а также не имеет уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ. Сумма является максимальной по двум нарушениям. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung.

55 миллионов евро — это максимальный денежный штраф по двум текущим делами против мессенджера. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 миллионов, за второе — до пяти миллионов, — сообщило издание.

Известно, что глава МВД Германии Нэнси Фэзер провела переговоры с руководством Telegram и назвала беседу конструктивной. Тем не менее в правительстве не видят признаков изменения позиции компании.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз обрушился с критикой на популярный мессенджер WhatsApp, который, по его словам, опасен для пользователей, так как не защищает их личные данные. В своём Telegram-канале он написал, что с момента создания WhatsApp в 2009 году он едва ли хоть когда-то был безопасен, а информация клиентов постоянно утекала в Сеть.