Германию поймали на преувеличении объемов военной помощи Украине Bild: помощь Украине со стороны Германии оказалась меньше обещанной Шольцем

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Правительство Германии предоставляет Украине военную помощь значительно меньше объемов, обещанных канцлером Олафом Шольцем, пишет Bild со ссылкой на данные члена комитета бундестага по бюджету от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса. Речь идет как о переданных, так и запланированных поставках.

Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на €28 млрд. На самом деле мы еще даже половины этой суммы не потратили, — отметил Гедехенс.

По словам немецкого политика, Германия предоставила Украине лишь €10,2 млрд. Кроме того, ФРГ может вернуть часть из этих средств через Евросоюз. Таким образом республика уже получила €31 млн, при этом правящая коалиция запросила еще €3,4 млрд. В итоге эти деньги можно считать помощью не Германии, а ЕС.

Также Гедехенс уточнил, что часть средств пакета военной помощи Украине в €6 млрд на самом деле пойдет на поддержку других государств и перевооружение бундесвера. То есть €2,6 млрд Киев не получит, добавил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для стран — членов НАТО. По его словам, всех членов Альянса хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под неизбежным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.