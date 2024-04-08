Правительство Германии предоставляет Украине военную помощь значительно меньше объемов, обещанных канцлером Олафом Шольцем, пишет Bild со ссылкой на данные члена комитета бундестага по бюджету от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса. Речь идет как о переданных, так и запланированных поставках.
Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на €28 млрд. На самом деле мы еще даже половины этой суммы не потратили, — отметил Гедехенс.
По словам немецкого политика, Германия предоставила Украине лишь €10,2 млрд. Кроме того, ФРГ может вернуть часть из этих средств через Евросоюз. Таким образом республика уже получила €31 млн, при этом правящая коалиция запросила еще €3,4 млрд. В итоге эти деньги можно считать помощью не Германии, а ЕС.
Также Гедехенс уточнил, что часть средств пакета военной помощи Украине в €6 млрд на самом деле пойдет на поддержку других государств и перевооружение бундесвера. То есть €2,6 млрд Киев не получит, добавил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для стран — членов НАТО. По его словам, всех членов Альянса хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под неизбежным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.