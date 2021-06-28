Германия намерена запретить британцам въезжать в ЕС из-за «дельты»

Немецкий канцлер Ангела Меркель намерена ввести для британцев временный запрет на въезд на территорию Евросоюза из-за нового индийского штамма COVID-19 под названием «дельта». Данную информацию обнародовали журналисты газеты The Times.

Исходя из имеющихся сведений, Меркель обсудит этот вопрос 28 июня с европейскими коллегами. Канцлер считает Британию страной, которая «вызывает озабоченность». Политик намерена запретить британцам приезжать в страны ЕС. И ограничительные меры могут коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан королевства.

Против этой инициативы властей ФРГ намерены выступить ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса, выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.

Ранее стало известно, что медики, работающие в индийском штате Мадхья-Прадеш, зафиксировали первый случай смерти пациента, заразившегося штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс». Об этом рассказал министр штата Вишвас Саранг.

В штате Мадхья-Прадеш «дельтой плюс» заразились пять человек. Четверо пациентов получили вакцину и уже выздоровели.