Германия предложила «рассортировать» украинских беженцев Welt: ФРГ выступила за «равномерное» распределение беженцев с Украины по Европе

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Германия предлагает равномерно распределять беженцев с Украины по странам ЕС, сообщил Welt источник в МВД ФРГ. По его словам, Берлин стремится предотвратить вторичную миграцию для новых беженцев.

Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу, — подчеркнул представитель ведомства.

Одной из предложенных мер озвучено ограничение на перемещение беженцев по Шенгенской зоне. Для этого потребуется восстановить Директиву о массовом притоке, которая запрещает переселенцам свободно путешествовать по странам Евросоюза.

Согласно последней информации Евростата, в ФРГ находится примерно 1,3 млн украинцев, в Польше — 960 тысяч, в Чехии — 360 тысяч, в Италии — 160 тысяч, во Франции — 60 тысяч. Также известно, что украинские беженцы в Германии ежемесячно получают особые денежные выплаты в размере €563. В Польше аналогичное пособие не превышает €70.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.