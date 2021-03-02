В Германии позавидовали Венгрии и призвали одобрить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/b0697eac-40c4-11eb-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Региональные власти Германии призвали руководство страны скорее одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это сделала Венгрия. Это позволит ускорить вакцинацию в стране.

С таким заявлением выступил глава германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф в интервью Funke Mediengruppe.

Я бы в любой момент сделал прививку «Спутник V», — заверил член Христианско-демократического союза Германии.

Более того, в его регионе есть предприятие, которое в данный момент ведёт переговоры с Россией по поводу возможного производства препарата в ФРГ.

Он напомнил, что десятилетия подряд Германию прививали советскими вакцинами от полиомиелита — причём задолго до их появления в других странах.

Хазелофф посетовал, что российская вакцина от COVID до сих пор не сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а это значит, что её применение в Германии невозможно.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что его страна срочно должна закупить партию российской вакцины «Спутник V». Он написал в своём Facebook, что уже договорился с российскими партнёрами о сотрудничестве.