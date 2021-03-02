В Германии позавидовали Венгрии и призвали одобрить «Спутник V»

Региональные власти Германии призвали руководство страны скорее одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это сделала Венгрия. Это позволит ускорить вакцинацию в стране.
С таким заявлением
Я бы в любой момент сделал прививку «Спутник V», — заверил член Христианско-демократического союза Германии.
Более того, в его регионе есть предприятие, которое в данный момент ведёт переговоры с Россией по поводу возможного производства препарата в ФРГ.
Он напомнил, что десятилетия подряд Германию прививали советскими вакцинами от полиомиелита — причём задолго до их появления в других странах.
Хазелофф посетовал, что российская вакцина от COVID до сих пор не сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а это значит, что её применение в Германии невозможно.
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что его страна срочно должна закупить партию российской вакцины «Спутник V». Он написал в своём Facebook, что уже договорился с российскими партнёрами о сотрудничестве.