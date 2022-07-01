Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград Spiegel: власти Германии требуют от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининград

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Немецкие власти потребовали от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининград, сообщает Spiegel. По мнению Германии, перевозки «из России в Россию» допустимы. Авторы публикации поясняют, что канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет избежать ненужных провокаций в отношении Москвы. По их словам, он неоднократно подчеркивал, что «сделает все, чтобы НАТО не превратилось в партию войны».

Нужно учитывать то, что речь идет о перевозках между двумя частями России, — приводит издание слова Шольца по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Он напомнил, что в Литве базируется часть немецких солдат, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

По мнению обозревателей, этот спор Германии с Литвой говорит о глубоких конфликтах внутри ЕС по поводу того, как правильно вести себя с Москвой.

О прекращении с 18 июня транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он пояснил, что соответствующее уведомление было им получено от компании «Литовские железные дороги».