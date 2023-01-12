Германия поставит Украине 40 новых боевых машин Marder

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Берлин планирует поставить Киеву 40 БМП Marder до конца марта, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе брифинга, который транслировал канал n-tv. Относительно возможных поставок Киеву танков Leopard она заявила, что правительство ФРГ еще не принимало решений об их передаче.

Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных [пользоваться ими] украинских солдат отправились на Украину, — сказала она.

11 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках Киеву легких танков и БМП в ближайшем времени. Генсек Альянса также отметил поддержку Украины со стороны стран — членов военно-политического блока. По мнению Столтенберга, оказываемая Киеву помощь меняет ситуацию на фронте.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что страны — члены НАТО обещаниями о поставках тяжелой бронетехники выводят военную помощь Украине на новый уровень. Он добавил, что Вашингтон выписал Киеву самый крупный транш на $3,75 млрд: в пакет помощи войдут больше 300 бронетранспортеров, в том числе 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, которые ранее не появлялись на Украине.

Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в свою очередь заявил, что ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине наступательную бронетехнику.