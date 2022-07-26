Германия поставила Украине РСЗО Mars-II Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт сообщила о передаче Украине РСЗОMars-II

Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Германия поставила Украине обещанные три комплекса реактивных систем залпового огня типа Mars-II немецкого производства, заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA. Кроме того, Берлин передал Киеву три самоходные гаубицы.

Мы поставили Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II, — сказала глава ведомства.

Сообщения о намерении Германии передать Украине свои РЗСО появились 15 июня. Их планировалось выделить из запасов бундесвера. По словам Ламбрехт, обучение украинских военных должно начаться в ближайшее время.

25 июля также стало известно, что власти Словакии могут передать Украине 11 самолетов МиГ-29 в конце августа.