Германия поставила Украине обещанные три комплекса реактивных систем залпового огня типа Mars-II немецкого производства, заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA. Кроме того, Берлин передал Киеву три самоходные гаубицы.
Мы поставили Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II, — сказала глава ведомства.
Сообщения о намерении Германии передать Украине свои РЗСО появились 15 июня. Их планировалось выделить из запасов бундесвера. По словам Ламбрехт, обучение украинских военных должно начаться в ближайшее время.
25 июля также стало известно, что власти Словакии могут передать Украине 11 самолетов МиГ-29 в конце августа.