Германия пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Берлин отправит Киеву 100 танков из Греции и Словакии

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Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин будет и дальше поставлять на Украину оружие и вооружение. В частности, она пообещала системы ПВО IRIS-T, а также 100 танков из Греции и Словакии, сообщает CNN. Ламбрехт поделилась планами Берлина в ходе визита в Литву, где прошла ее встреча с местным министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Также глава военного ведомства Германии пообщалась с немецкими военными, дислоцированными в Литве. Ламбрехт объявила о создании новой бригады, которую при необходимости можно будет оперативно перебросить в прибалтийскую республику.

Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать, — подчеркнула она на встрече с немецкими военными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.

В августе глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что Берлин будет поддерживать Киев сколько нужно. По ее словам, Украина защищает не только себя, но и европейский «миропорядок и свободу».