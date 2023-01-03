Германия получила первые поставки сжиженного природного газа из США

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Танкер Maria Energy (заднее судно), груженный сжиженным природным газом, пришвартован у плавучего терминала специального корабля Höegh Esperanza

Германия получила первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов Америки, сообщает немецкий энергетический концерн Uniper. Всего танкер Maria Energy привез в ФРГ 170 тысяч кубометров СПГ, что позволит обеспечить электроэнергией 50 тысяч домовладений на год. Всего в рамках договора США должны будут поставлять Германии около 2,25 млн тонн газа в год.

Успешная доставка первой полной партии СПГ на терминал Uniper в Вильгельмсхафене является свидетельством прочного партнерства между Uniper, Venture Global и Tsakos Energy Navigation. Использование СПГ в качестве надежного источника энергии имеет решающее значение для бесперебойного снабжения Германии и Европы, — сказал коммерческий директор Uniper Ниек ден Холландер.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что немецкие компании заключают долгосрочные контракты на импорт СПГ из США, что является конечным результатом политики Вашингтона, направленной на расторжение энергетических связей между Россией и ЕС. По мнению эксперта, отказ от российского газа деиндустриализирует Германию и сделает страну полностью зависимой от корпораций США.

Тем временем крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ, компания RWE, заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из Техаса, которые начнутся в 2027 году. Уже в этом году в ФРГ построили два СПГ-терминала, еще три сдадут в начале 2023 года.