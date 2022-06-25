Германия подарит Украине миллиард евро «на приоритетные расходы» Минфин Украины: Киев получит грант в €1 млрд от Германии на приоритетные расходы

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Киев получит грант в €1 млрд от Германии, рассказал в соцсетях министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, деньги пойдут на финансирование «приоритетных расходов» страны.

Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования, — написал Марченко.

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву благодаря немецкому правительству в результате долгого и «безумного политического сопротивления» удалось заключить контракт на сумму €178 млн. Таким образом, Германия передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Украинский посол многократно критиковал работу руководства Германии. Дипломат ругал немецкие власти из-за «медлительности» в передаче Украине оружия. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.