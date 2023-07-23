Германия передумала отправлять министра обороны в Ирак Министр обороны Германии не поедет в Ирак по соображениям безопасности

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус отменил запланированную поездку в Ирак, пишет агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ. В ведомстве уточнили, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Основанием для принятия этого решения являются текущие события в Ираке, где в последние дни произошли насильственные беспорядки против посольства Швеции и неправительственной организации из Дании, — сообщили в министерстве.

Представители ведомства добавили, что не исключают рисков дальнейших протестов и обострения ситуации в Ираке. В Германии также решили принять меры по защите сотрудников своего представительства в Багдаде.

Протесты в Багдаде начались после новой акции сожжения копии Корана в Столкогольме. Митингующие вломились в посольство Швеции и подожгли здание. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

После инцидента было принято решение приостановить работу посольства Швеции в Ираке. Дипмиссия временно перестанет выдавать паспорта и оформлять иные документы. Ограничение в том числе касается экстренных случаев.