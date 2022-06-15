Германия передаст Украине три РСЗО типа MARS-II Reuters: ФРГ передаст Украине три комплекса РСЗО типа MARS-II в конце лета

Фото: kmweg.com

Германия передаст Украине три комплекса ракетных систем залпового огня (РСЗО) типа MARS-II, приводит агентство Reuters слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Ранее издание Business Insider со ссылкой на источники сообщало, что Берлин поставит Киеву четыре РСЗО этого типа.

Поставки MARS-II могут состояться в августе или сентябре. До этого времени планируется подготовить украинских военных к их эксплуатации.

Соответствующее вооружение, по словам германского министра, будет взято из запасов бундесвера. Она отметила, что обучение украинских военных должно начаться к течение следующих нескольких дней.

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник в последнее время не раз негативно отзывался о руководстве Германии. Дипломат прибегал к критике немецких властей из-за их, по его словам, медлительности в передаче Украине оружия. Так, однажды он опубликовал пост с улиткой, тянущей патрон. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов ранее заявил, что украинский посол «войдет в Книгу рекордов Гиннесса» как не соответствующий этой должности по всем параметрам. Он отметил, что немцы терпят Мельника исключительно из-за позиции коллективного Запада.