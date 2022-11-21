Германия передала Украине боеприпасы и датчики защиты от дронов

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня MARS II, три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, которых в общей сложности уже передано восемь, сообщается на сайте правительства страны.

Также Киев получил от Берлина 17 автомобилей для пограничной службы, общее число которых достигло 39, один погрузчик, которых уже стало четыре, а также 10 датчиков защиты от дронов (в общей сложности уже 28). немецкие власти передали ВСУ 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов и 116 полевых обогревателей.

Тем временем в других странах Запада нарастает недовольство в связи с выделением военной помощи Украине. Во Франции лидер оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж должна прекратить военную помощь Киеву из-за провокаций ВСУ на Запорожской АЭС. Политик опасается, что все это может «плохо закончиться».

Ранее глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар заявил, что поставляемое Западом Украине оружие, может оказаться в руках преступников или террористов. Но пока, по его словам, свидетельств попадания к ним оружия нет.