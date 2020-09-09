Германия передала странам G7 данные экспертов по делу Навального

Германия проинформировала членов G7 о выводах экспертов относительно результатов обследования оппозиционера Алексея Навального. Специалисты подтвердили отравление блогера «Новичком».
Клинические и токсикологические результаты исследований, проведённых немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооружённых сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы «Новичок», — отмечается в совместном заявлении министров иностранных дел в G7.
Также Берлин призывает Россию привлечь к ответственности виновных в инциденте с Навальным и с осуждением относится к «подтверждённому факту отравления,
Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.
Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи
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