Германия ответила на решение Швеции по «Северным потокам» Генпрокуратура ФРГ продолжит расследовать подрыв «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Германия не собирается прекращать расследование по факту подрыва газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, сообщило издание Zeit со ссылкой на заявление генпрокуратуры ФРГ. По данным газеты, немецких правоохранителей особенно интересуют фрагменты труб, которые были извлечены из воды шведскими военными после взрывов осенью 2022 года.

Прекращение расследования в Швеции не повлияет на судебное разбирательство в Германии, которое ведут федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции, — заявили в Берлине.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование ЧП на «Северных потоках». Обозреватели предположили, что шведским следователям не удалось установить причастных к подрыву магистралей. По их мнению, прекращение дела может помочь Германии, если Швеция передаст собранные в ходе разбирательства материалы.

Российский сенатор Владимир Джабаров высказал мнение, что власти США могли запретить Швеции раскрывать результаты расследования по «Северным потокам». Он не исключил, что материалы дела могли бы указать на причастность Вашингтона и их пособников к диверсии.