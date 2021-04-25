Германия отказалась от конфронтации с Россией

https://static.news.ru/photo/e3027a0e-a603-11eb-9120-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлину не следует присоединяться к курсу конфронтации в отношении Кремля. Необходимо стремиться к диалогу и быть ей добрым соседом, отметил дипломат в эфире телеканала ARD.

Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения, — подчеркнул Маас.

Он добавил, что политики, всегда требующие новых жёстких мер в отношении Кремля, являются «хитрецами». При этом Маас указал, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины». Дипломат отметил, что «разрешить эти вопросы» в интересах России.

Ранее стало известно, что конфликт на юго-востоке Украины не может разделить Брюссель и Москву, заявил премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер. В интервью телеканалу RT DE он отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом необходимо наладить, что поможет воплощению в жизнь концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.