Германия отказалась менять позицию по «Северным потокам» Генпрокуратура ФРГ: расследование по «Северным потокам» продолжается

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Решение Дании и Швеции прекратить расследование по «Северным потокам» не повлияло на планы Берлина, заявили РБК в Генпрокуратуре Германии. В ведомстве отметили, что следствие продолжается.

Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что Дания приостанавливает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции.

Тем временем американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что с момента подрыва газопровода Германия находится в состоянии политического и экономического хаоса. Он считает, что США боялись намерений канцлера ФРГ Олафа Шольца получать газ от России для улучшения экономического положения страны. Однако «такому не дали бы случиться», уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам российского лидера, у Центрального разведывательного управления нет алиби на этот счет. Он указал, что в сложившейся ситуации следует искать не только того, кто заинтересован в возможной диверсии, но и того, кто может ее реализовать, поскольку «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».