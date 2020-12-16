Германия организует акцию памяти жертв пандемии коронавируса

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Власти Германии намерены провести траурную церемонию, посвящённую памяти жертв пандемии коронавирусной инфекции. Об сообщает немецкая медиагруппа Funken со ссылкой на представителя бундестага.

Правительству важно показать, что умершие не будут забыты, — заявил источник.

Отмечается, что пока неизвестно, когда может пройти траурное мероприятие. В стране продолжается распространение коронавируса: по последним данным, за минувшие сутки в Германии выявлено 33 777 новых случая заражения. Жертвами болезни стали ещё 813 человек.

Стоит отметить, что в целом в мире Германия не входит в десятку стран с наивысшими показателями заболеваемости COVID-19. Тем не менее, согласно статистике, которая ведётся Университетом Хопкинса, в ФРГ переболело 1 454 009 человек. При этом суточный прирост заразившихся COVID-19 в течение последних полутора месяцев, за исключением отдельных дней, колеблется на уровне 25-30 тысяч человек.

Вместе с тем, за время пандемии в Германии поправились 1 078 944 пациента. В общей сложности скончалось 25 027 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцинация жителей Германии от коронавирусной инфекции начнётся 27 декабря. Первыми прививку получат постояльцы домов престарелых. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Прививать граждан будут вакциной, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech.

Пока неизвестно, повлияет ли как-то на планы по вакцинации ситуация на Аляске. Там после получения прививок Pfizer и BioNTech двум медработникам потребовалась медицинская помощь.