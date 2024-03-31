Германия оказалась уязвима перед хакерами Глава BSI Платтнер заявила о неготовности Германии к атакам хакеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Германия не готова к масштабным кибератакам, заявила глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Клаудиа Платтнер. В интервью изданию Der Tagesspiegel она заявила, что в стране нет структур, которые могли бы координировать действия различных ведомств по отражению кибератак и обеспечению безопасности государства в киберпространстве.

По словам Платтнер, в текущих условиях решение проблем, связанных с информационной безопасностью, требует формирования кризисных штабов. Однако даже после их создания ведомства не готовы работать в полную силу, так как координация между ними не отработана. Положительно повлиять на ситуацию могло бы создание общей базы данных, однако это запрещено федеральным законодательством.

Мы сегодня не подготовлены, такая координация не отработана. Создание общей базы данных запрещает основной закон — это, к сожалению, так просто и однозначно, — заявила глава BSI.

В интервью журналистам Платтнер призвала федеральное правительство решить данную проблему, чтобы избежать серьезных последствий в будущем. Сейчас BSI может эффективно бороться лишь с фейками и взломщиками аккаунтов политиков, подытожила она.

Комитет Госдумы по госстроительству ранее рекомендовал нижней палате парламента одобрить законопроект о легализации так называемых «белых хакеров». Эти специалисты ищут уязвимости в программном обеспечении, чтобы сообщить о них разработчикам и правообладателям.