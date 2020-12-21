Германия ограничит авиасообщение с Великобританией и ЮАР

https://static.news.ru/photo/853db3e2-42b8-11eb-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Германии готовится к прекращению авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Причина заключается в обнаружении в этих странах мутировавшего штамма коронавирусной инфекции.

Как утверждает газета Blid со ссылкой на источники в бундестаге, немецкое правительство собирается взять пример с Нидерландов, где уже закрыли воздушные гавани для рейсов из Великобритании. Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан готовит соответствующее постановление, которое затем будет рассмотрено кабинетом министров.

Что касается Нидерландов, то там запрет на въезд граждан Соединённого Королевства действует до 1 января 2021 года, но, скорее всего, будет продлён. Впрочем, несмотря на меры, в Нидерландах также уже были зафиксированы случаи заболевания вирусом, аналогичным британскому. Этот же вирус выявили и в Южно-Африканской Республике.

Накануне, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что новый вирус на 70% заразнее, чем тот, от которого во всём мире сейчас разрабатываются вакцины. Однако, по его словам, пока нельзя утверждать, является ли мутировавший вариант также более опасным.

Как ранее писал NEWS.ru, тысячи жителей Лондона стремятся покинуть город из-за объявленных Борисом Джонсоном новых ограничений на фоне пандемии COVID-19. Политик ввёл в стране жёсткий локдаун.

На вокзалах и в аэропортах образовались огромные очереди, а на автомагистралях заторы, так как обитатели столицы стремились успеть уехать из мегаполиса до наступления 20 декабря, когда распоряжение кабмина официально вступает в силу.