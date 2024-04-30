Немецкие власти приветствуют решение Международного суда ООН в Гааге, отказавшегося вводить временные меры из-за военной помощи Израилю со стороны Германии, сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ. В ведомстве подчеркнули, что Берлин не является стороной конфликта и добивается решения по принципу двух государств, передает ТАСС.

Мы являемся крупнейшим донором гуманитарной помощи для палестинского населения. Мы работаем над тем, чтобы эта помощь дошла до жителей Газы. При этом мы констатируем, что террористическое нападение 7 октября стало началом новой спирали страданий, от которой Израиль должен защищаться, — говорится в заявлении.