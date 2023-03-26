Германия обратилась в ЕС по поводу товаров, попадающих в Россию ФРГ призвала ЕС следить за товарами двойного назначения из-за их попадания в Россию

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек потребовал от ЕС ввести контроль за потребителями товаров двойного назначения. По его мнению, которое приводит Bloomberg, такая продукция может попасть в Россию через граничащие с ней страны или республики бывшего Советского Союза.

Мы посмотрели экспортные данные по многим государствам бывшего СССР и странам, граничащим с Россией. Очень сильно бросается в глаза то, что передвижение грузовиков с начала санкций внезапно увеличилось в четыре раза, — сообщил вице-канцлер Германии.

По мнению Хабека, нужно быть «очень доверчивыми», чтобы не понять, что тут есть связь. Поэтому сразу были определены меры, включающие контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, отметил министр. Хотя обычно это делается только для продукции военного назначения.

Ранее британская газета The Telegraph сообщала, что ЕС могут ввести санкции против тех стран, которые, по мнению чиновников, помогают России обходить наложенные на нее ограничения. Рестрикции могут быть направлены против любого государства, предприятия или человека.