Германия не позволила Эстонии передать оружие на Украину

Германия заблокировала процедуру передачи артиллерийского оружия из Эстонии на Украину, сообщили изданию The Wall Street Journal неназванные немецкие и эстонские чиновники. Берлин принял такое решение, поскольку речь шла об оружии немецкого производства.

В отличии от США, Британии, Польши и других союзников немецкое правительство запретило экспортировать смертоносное оружие напрямую на Украину, — написало издание.

По словам представителя правительства Германии, прямые поставки немецкого оружия, равно как и их экспорт через третьи страны, возможен только при получении специального разрешения. Представитель Эстонии рассказал, что его правительство продолжает убеждать ФРГ «передумать».

По мнению авторов материала, такая позиция Германии демонстрирует разногласия по вопросу Украины, сложившиеся на Западе.

Таллин планировал поставить Киеву 122-миллиметровые гаубицы, они были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию.

Ранее сообщалось, что США разрешили Прибалтике отправить на Украину комплексы Javelin и Stinger. Также администрация США уведомила конгресс о намерении направить Киеву пять вертолётов Ми-17 российского производства. Изначально они предназначались для военнослужащих в Афганистане и ремонтировались на Украине.