Германия не исключила появления санкций против чиновников и олигархов РФ

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Европейский союз может ввести персональные санкции против чиновников и близких к власти людей из России из-за жёсткой реакции на акции протеста в России, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он напомнил, что меры против российских властей будут обсуждаться 22 февраля представителями всех стран ЕС.

Даже если не стоит ожидать изменения поведения [Кремля], санкции могут быть сигналом о том, что определённые действия не останутся без последствий. Это было в случае нашей реакции на аннексию Крыма и действия России на востоке Украины. Это должно быть так и в этом случае, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Россия необоснованно выслала из страны сотрудников посольств трёх стран, обвинив тех в участии в акциях протеста. Он отметил ясный ответ всей Европы на эти действия.

Я очень сожалею, что Москва не использовала визит [главы европейской дипломатии] Жозепа Борреля, чтобы, несмотря на все разногласия, заняться поиском направлений, где есть взаимные интересы. Вместо этого мы столкнулись с тщательно подготовленным пропагандистским шоу и целенаправленной провокацией, — добавил он.

Маас отметил, что Брюссель заинтересован в диалоге с Москвой. Однако сейчас действовать для улучшения отношений должны не Германия и Евросоюз, а Россия, передаёт ТАСС.

Накануне глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание политика Алексея Навального и его арест.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.