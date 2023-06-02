Германия назвала высылку дипломатов из России подведенной чертой Посольство ФРГ в Москве: высылка немецких дипломатов стала подведенной чертой России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание посольства Германии на Мосфильмовской улице в Москве

Россия «подвела черту» в сокращениях дипломатов, когда решила выслать сотни немецких сотрудников, заявили РБК в посольстве ФРГ в Москве. При этом в посольстве Германии отметили, что Берлин ранее предписал «определенному числу аккредитованных сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» покинуть страну.

В Германии они занимались деятельностью, противоречащей Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, — говорится в заявлении.

После этого Москва пошла на ответный шаг и выcлала немецких служащих. В посольстве ФРГ считают, что такой шаг «ничем не оправдан», поскольку немецкие cотрудники не совершили каких-либо предосудительных дейcтвий.

Также сообщалось, что власти Берлина объявили о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране «в ответ на меры Москвы», работу продолжит российское посольство в Берлине. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в консульствах. Кроме того, Германия в рамках сокращения немецкого присутствия в РФ закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.