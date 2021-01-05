Германия назвала условия для производства российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/37222734-5036-11eb-a398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производство российского препарата «Спутник V» на территории Германии возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит, — цитирует политика ТАСС.

В Минздраве Германии не смогли ответить на вопрос, поступал ли такой запрос в ЕМА. Чиновники рекомендовали обратиться туда напрямую.

5 января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Была поднята тема сотрудничества с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Канцлер подчеркнула, что готова для двустороннего сотрудничества с целью развития европейских производственных мощностей.

В настоящее время в мире существует несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США прививают население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, а в Великобритании одобрено использование вакцин от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Как писал NEWS.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель созвала кризисную встречу по вопросам вакцинации. На ней стороны обсудят вопросы производства вакцины. Так политик отреагировала на критику в адрес своего однопартийца и министра здравоохранения Йенса Шпана за темпы вакцинации.