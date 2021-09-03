Германия назвала условие отказа от решения суда по «Северному потоку — 2»

Решение суда в Дюссельдорфе не выводить трубопровод «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза едва ли можно считать жизнеспособным. Такое мнение в беседе с МК высказал немецкий политолог Александр Рар.

Рар считает , что от этих требований откажутся в случае необходимости: например. в условиях предстоящей холодной зимы

Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа, — заявил политолог.

Рар также напомнил о существовании рисков сбоя морально и физически устаревшей ГТС Украины. В этом случае спасением для Европы станут сразу оба «Северных потока».

Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях, — отметил эксперт.

По словам Рара, газовая директива Евросоюза является ни чем иным, как иснтрументом дискриминации, так как в последние годы она была модернизирована под давлением российских оппонентов.

Высший земельный суд в немецком Дюссельдорфе ранее отклонил жалобу оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG на решение германского регулятора не выводить проект из-под действия обновлённых нормативов. Они, в частности. предполагают, что входящий на территорию Европейского союза трубопровод частично должен заполняться альтернативным поставщиком. В ином случае его фрагмент, рсположенный на территории ЕС, должен принадлежать другой компании.