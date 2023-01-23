Германия укрепит восточный фланг НАТО американскими ПРО DPA: Германия поставила первые системы ПРО Patriot в Польшу

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Бундесвер 23 января приступил к переброске первых двух из трех американских систем ПРО Patriot в Польшу, сообщило агентство DPA. Планы по передачи вооружений на восток были утверждены еще в 2022 году. Германия тогда заявила, что их целью является защита воздушного пространства Польши, а также укрепление восточного фланга НАТО.

Согласно информации агентства, системы противоракетной обороны должны быть развернуты в районе города Замосць в юго-восточной части Польши, откуда примерно 60 км до границы с Украиной и примерно 110 км до города Львов.

Ранее стало известно, что Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения для укрепления европейской составляющей НАТО. В совместной декларации отмечается, что взаимодействие армий двух стран происходит в том числе для поддержки союзников на востоке.

В октябре Альянс провел над северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании и над Северным морем — плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень». В них приняли участие 14 стран, было задействовано около 60 самолетов. Боевое оружие в учениях задействовать не стали.

Авторы китайского издания Baijiahao ранее написали, что заявление президента России Владимира Путина о курсе на укрепление сотрудничества с Китаем является ответным действием на расширение блока НАТО. Они добавили, что о том же самом говорит приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу и формировании новых дивизий.