Германия может разорвать отношения с США из-за подрыва «Северных потоков» InfoBrics: Германия может разорвать отношения с США из-за диверсий на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия под давлением общественности может разорвать отношения с США из-за диверсий на «Северных потоках», передает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание InfoBrics. Сообщается, что немецкие пользователи Сети считают, что именно Штаты причастны к подрыву газопроводов и требуют от своих властей реакции на то, что их оставили без источника энергоснабжения. Виртуальный бунт, как считают авторы издания, может перерасти в реальные массовые беспорядки, в результате которых Берлин может поддаться требованиям народа и прервать отношения с США.

Однако еще более любопытно то, что немецкие пользователи Сети подняли виртуальный бунт. Они требовали, чтобы их власти отреагировали на очевидную причастность США к саботажу на системе «Северный поток», — пишет издание.

До этого жители Германии протестовали против политики властей насчет поддержки Украины — в ходе протестов звучали призывы перенаправить расходы на поддержку Киева на социальные нужды, сообщает издание. Кроме того, протестовавшие отмечали негативный эффект, который санкции против России оказали на немецкую промышленность.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что страна способна обеспечить свою безопасность в области энергетики, невзирая на события с «Северными потоками». На пресс-конференции после совещания с главами правительств федеральных земель инциденты с газопроводами он назвал «драматичными разрушениями». Шольц при этом поведал об успехах Германии в вопросе энергобезопасности. По его словам, заключены новые договоры по импорту газа, будут строиться резервуары для СПГ. В настоящее время уровень заполненности газовых хранилищ в стране дошел до 92%, добавил он.