Германия лишится €180 млрд из-за эмбарго на российский газ

По оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году, такую информацию опубликовал регулятор в ежемесячном обзоре.

Такой сценарий ведёт к снижению немецкой экономики на 2% в текущем году, а темпы инфляции, которая уже дошла до максимального уровня за 40 лет и равняется 7,3% по германским стандартам, ускорятся до 8,8%, сообщает Бундесбанк.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что срочное введение запрета на импорт российского газа, которого добивается Киев, является нецелесообразным шагом. Он подчеркнул, что такой шаг может привести к тяжёлым последствиям для многих стран. Шольц добавил, что эта мера не остановит конфликт на Украине.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что Австрия на 80% зависит от российского газа и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что в стране ситуация с газом аналогична германской.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. Как подчеркнул политик, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива.