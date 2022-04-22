Германия лишится €180 млрд из-за эмбарго на российский газ

По оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году, такую информацию опубликовал регулятор в ежемесячном обзоре.
Такой сценарий
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что срочное введение запрета на импорт российского газа, которого добивается Киев, является нецелесообразным шагом. Он подчеркнул, что такой шаг может привести к тяжёлым последствиям для многих стран. Шольц добавил, что эта мера не остановит конфликт на Украине.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что Австрия на 80% зависит от российского газа и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что в стране ситуация с газом аналогична германской.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. Как подчеркнул политик, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива.