Германия к середине 2022 года вдвое сократит импорт российской нефти

Германия намерена к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. По его словам, за последние недели страна значительно сократила поставки нефти, а в результате изменений в контрактах уже в ближайшее время произойдёт их снижение до 25%.

К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми, — говорится в документе.

21 марта стало известно, что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих мер введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

В тот же день представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт поделился информацией о том, что немецкие власти не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоноситилей из-за отсутствия замены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.