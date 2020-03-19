Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ведомство мобилизует резервистов для помощи в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Она отметила, что борьба будет похожа на «марафон».
По словам главы Минобороны, на службу вышли более 3000 человек. В ходе пресс-конференции Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что правительство сделает новые «очень целенаправленные призывы и общий вызов» на службу.
Мы готовимся к тому моменту, когда вооружённые силы будут исчерпаны, — рассказала глава ведомства.
Канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации заявила, что пандемия COVID-19 является вызовом, каких в стране не было со времён Второй мировой войны. Политик призвала жителей ФРГ к солидарности, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники