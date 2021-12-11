Германия и Польша обсудили новые санкции в отношении Белоруссии

Новые будущие санкции в отношении Белоруссии обсудили главы правительств Германии и Польши. В дальнейшем ограничительные меры планируется представить на заседании Евросовета. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с германским канцлером Олафом Шольцем. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Моравецкого, главы двух государств говорили о восточной границе.

Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции в отношении Белоруссии, которые ещё предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции, — сказал польский премьер.

По его словам, Польша и Германия «решительны» в том, чтобы защищать свои восточные границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Впоследствии на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока в надежде попасть в государства Европы. Польские силовики были вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Белоруссия неоднократно отвергала обвинения представителей западных стран в создании миграционного кризиса у границ ЕС. В Минске утверждали, что Польша всячески способствует нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией и насильно выдворяет беженцев на белорусскую территорию. Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года.