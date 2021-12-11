Германия и Польша обсудили новые санкции в отношении Белоруссии
Главы правительств Германии и Польши обсудили новые санкции в отношении Белоруссии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:06, 12 декабря 2021
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
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Новые будущие санкции в отношении Белоруссии обсудили главы правительств Германии и Польши. В дальнейшем ограничительные меры планируется представить на заседании Евросовета. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с германским канцлером Олафом Шольцем. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Моравецкого, главы двух государств говорили о восточной границе.
Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции в отношении Белоруссии, которые ещё предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции, — сказал польский премьер.
По его словам, Польша и Германия «решительны» в том, чтобы защищать свои восточные границы.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.
Впоследствии на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока в надежде попасть в государства Европы. Польские силовики были вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.
Белоруссия неоднократно отвергала обвинения представителей западных стран в создании миграционного кризиса у границ ЕС. В Минске утверждали, что Польша всячески способствует нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией и насильно выдворяет беженцев на белорусскую территорию. Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года.