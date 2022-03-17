Германия и Норвегия решили заменить российский газ водородом

Германия и Норвегия рассматривают совместный проект строительства единого водородного трубопровода. Он призван связать две страны и уменьшить зависимость Европы от поставок газа из России, сообщает Bloomberg.

В ближайших планах у стран — провести технико-экономическое обоснование проекта, который по мнению его разработчиков в конечном итоге даст возможность транспортировки «зелёного» водорода из Норвегии в ФРГ. Заявление об этом было сделано после переговоров между министром экономики Германии Робертом Хабеком и премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере.

В ближайшие месяцы и годы будет крайне важно ускорить развитие альтернативных источников энергии для Европы в качестве замены российскому газу и нефти, — говорится в совместном заявлении Германии и Норвегии.

В документе также подчёркивается необходимость в развитии соответствующей инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Польша не станет продлевать контракт на покупку российского газа после 2022 года. Об этом заявил уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. Он подчеркнул, что страна не станет приобретать у России газ даже по краткосрочным контрактам. Долгосрочный контракт закончится в конце 2022 года.