Германия хочет прибрать к рукам активы «Роснефти» Reuters: Германия хочет национализировать активы дочернего предприятия «Роснефти»

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Власти Германии хотят национализировать Rosneft Deutschland — дочернее предприятие нефтегазовой компании «Роснефть», находящейся под внешним управлением, пишет Reuters и Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. По его информации, Министерство экономики ФРГ пригласило представителей российской фирмы на слушания по этому вопросу.

Берлин передал под опеку немецкие активы «Роснефти», в том числе 54,17% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, в сентябре 2022 года, спустя полгода после начала специальной военной операции России на Украине. При этом власти ФРГ надеялись, что руководство «Роснефти» продаст свою долю ценных бумаг. По словам представителя Министерства экономики Германии Михаэля Келлнера, ведомство продолжает принимать меры для обеспечения поставок топлива в восточные регионы страны.

Мы на правильном пути в Шведте и продолжим принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок в Восточной Германии, — заявил Келлнер.

Ранее сообщалось, что Германия продлила внешнее управление активами «дочек» «Роснефти» до марта 2024 года. Власти ФРГ приняли такое решение относительно Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH в целях обеспечения энергоснабжения.