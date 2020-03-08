Власти Германии, где число заражённых коронавирусом достигло почти 800 человек, стараются предотвратить эпидемию. Для этого были выпущены чёткие правила, которым должны следовать люди, контактировавшие с заражёнными. Домашний карантин — обязательная мера, за нарушение которой немцам грозит не только штраф, но и лишение свободы сроком до двух лет.

По данным института имени Роберта Коха, в Германии зарегистрировано 795 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Наибольшая часть больных находится в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, далее идут Баден-Вюртемберг и Бавария. При этом риск пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом, остаётся низким. Случаев с летальным исходом в ФРГ не зафиксировано.

По словам министра здравоохранения страны Йенса Шпана, главная цель властей — предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Добиваться этого будут двумя способами: отправляя людей на двухнедельный карантин и сокращая число массовых мероприятий в районах, где были выявлены очаги заражения. Вместе с тем глава Минздрава был пессимистичен и охарактеризовал текущую ситуацию как «глобальную пандемию».

Йенс Шпан Thomas Koehler/photothek/Global Look Press

На карантин власти Германии по рекомендации института имени Роберта Коха будут отправлять людей, которые контактировали с заражёнными вирусом людьми: летели в одном самолёте, сидели вместе в кинотеатре или же просто общались в течение даже 15 минут. При этом вынужденная изоляция потенциального больного должна будет оплачиваться работодателем в полном объёме. Люди, которые подозревают, что могли контактировать с заражёнными, должны немедленно обратиться по телефону в местное отделение Минздрава — вне зависимости от того, есть ли у них какие-либо симптомы заболевания или нет.

В случае если человек отмечает у себя любые проявления простуды, которые могут косвенно указывать на коронавирус, будь то кашель, жар или одышка, он должен немедленно обратиться к врачу. Дальнейшие действия и план лечения будут определяться в индивидуальном порядке.

Заболевшим необходимо избегать контактов с членами семьи и оставаться дома на протяжении двух недель. Если у них есть собака, которую нужно выгуливать, то животное рекомендуется отдать друзьям на время карантина. Также следует обращаться за помощью к близким для того, чтобы они сходили в магазин за продуктами. Пакеты с покупками необходимо оставить перед закрытой дверью и ни в коем случае не передавать изолированному человеку лично в руки. Также для тех, кто попал под подозрение, обязательно ежедневное измерение температуры — утром и вечером.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Минздрав твёрдо намерен проверять соблюдение карантина : в любой момент находящемуся «под домашним арестом» могут позвонить по телефону, чтобы справиться о его состоянии и убедиться, что он дома. В случае если никто не снимет трубку, на место отправится представитель ведомства. Если дома никого нет, в дело вступит полиция. Нарушителям карантина предусмотрена суровая мера: от штрафа до двух лет лишения свободы.