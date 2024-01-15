Германия готовится к войне НАТО с Россией? Что известно, когда начнется

Фото: bundeswehr.de

Германия работает над планом войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию бундесвера, может начаться летом 2025 года, сообщает Bild. Что об этом известно, почему начнется конфликт и как будет проходить, закончится ли СВО на Украине?

Когда может начаться война России и НАТО

Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщает, что эскалация могла бы начаться в феврале 2024 года с активного наступления ВС РФ на украинские позиции, когда к июню ВСУ завершили бы свое отступление. В таком случае, отмечается в документе, главнокомандующий НАТО отдал бы приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восток НАТО, среди которых должно быть порядка 30 тыс. немецких военных.

Наиболее вероятным местом начала конфликта должен стать Сувалкский коридор, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью. Авторы документа не дают прогноз, к чему приведет подобная эскалация.

Непосредственное столкновение сил НАТО и ВС РФ называется летом 2025 года.

Почему начнется война с НАТО

После продвижения ВС РФ и отступления ВСУ, по данным Bild, российские войска должны начать «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Сообщается, что она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», в первую очередь в Прибалтике.

Затем, по информации издания, начнутся первые столкновения между российскими военными и силами НАТО, после чего РФ начнет масштабные учения с Белоруссией. В этом сценарии ситуация может обостриться, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград в декабре 2024 года.

В документе возможные действия РФ и Запада описываются месяц за месяцем. Bild отмечает при этом, что в своем материале приводит неполные данные о численности и передвижениях войск НАТО по соображениям безопасности.

Вопрос, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в сценарии открытым, пишет Bild.

Готовится ли НАТО к войне с Россией

В декабре начштаба бельгийской армии Мишель Хофман заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По его словам, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии.

Позднее на необходимость быть готовым к возможному конфликту указал командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен, отметив, что у страны должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника. Вероятность войны допустили и власти Швеции, которая пока не входит в НАТО.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 13 января заявил, что конфликт на Украине демонстрирует, что Германия должна делать больше ради своей защиты. По его мнению, США также будут ждать большего вклада в НАТО со стороны европейских стран.

Фото: bundeswehr.de

Как отреагировали в Москве на публикацию

Сообщения о возможном конфликте России и НАТО являются вбросом, направленным на увеличение помощи Киеву, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«В некоем секретном документе Минобороны Германии, который «чисто случайно» попал в руки Bild, излагается «путь к конфликту» между Россией и НАТО <...>. Очевидно, что стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на «проект „Украина“», — написал он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Bild «желтой прессой». Он также усомнился в достоверности сообщений о возможности конфликта с НАТО, поскольку спецслужбы Альянса не допустили бы утечку таких данных.

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с военным альянсом. Он говорил, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности РФ со стороны США и НАТО». В декабре 2023 года президент назвал «полной чушью» предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на Альянс в случае победы в конфликте на Украине.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО, говорил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не Россия угрожает Европе.

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