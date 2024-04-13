Германия готовит новую поставку для Украины N-TV: Украина получит от Германии еще одну систему ПВО Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Patriot

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, передает телеканал N-TV со ссылкой на Минобороны ФРГ. По данным СМИ, решение было принято из-за «увеличения российских авиаударов». До этого Берлин уже передал Киеву две аналогичные системы.

Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, — сказали в министерстве.

Ранее газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung выяснила, что экспорт вооружений из Германии на Украину обновил рекорд 2023 года и продолжает расти. По данным издания, с начала января по март этого года Берлин продал оружия почти на €5 млрд. Согласно отчету Министерства экономики ФРГ, текущий показатель уже приблизился к значениям первого полугодия 2023 года (€5,22 млрд, из которых 72% — €3,54 млрд — ушли на перевооружение Украины).

Тем временем американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл выразил мнение, что украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом. По его словам, пора прекратить тратить деньги впустую и подумать о нуждах граждан Соединенных Штатов.

Также Табервилл подчеркнул, что ни в коем случае нельзя принимать Украину в НАТО. Это грозит катастрофой, уверен политик.