https://static.news.ru/photo/c7051b66-cb37-11e9-8fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Посольство Германии в Киеве сообщило, что ФРГ готова поддержать курс страну на демократизацию с новым составом Верховной рады.

В диппредставительстве поздравили парламент с принятием присяги его спикером Дмитрием Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком, сообщается в Twitter посольства.

Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в её курсе демократических реформ — независимо от того, будут одобрены реформы утром или поздно ночью, — подчёркивается там.

Щирі вітання Голові Верховної Ради Разумкову, Прем’єр-міністру України Гончаруку, всім міністрам та всім депутатам, які вчора склали присягу.готова й надалі підтримувати у її курсі демократичних реформ незалежно від того, чи будуть схвалені реформи вранці чи пізно вночі — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 30 августа 2019 г.

Как писал News.ru, Верховная рада, сформированная по итогам июльских выборов, в первый день своей работы утвердила кандидатуру главы правительства и состав кабинета министров. Премьером стал юрист Алексей Гончарук, с мая этого года занимавший должность заместителя председателя администрации президента Украины. Он и представил членов нового правительства, на согласование кандидатур которых парламентариям понадобилось почти 16 часов. В итоге кабмин получился монопольным, ведь у пропрезидентской партии «Слуга народа» после её убедительной победы на парламентских выборах не было необходимости вступать в коалиции с кем-то; хотя были переговоры с «Голосом» Святослава Вакарчука и даже слухи о том, что он якобы может стать премьером.