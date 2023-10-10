Германист назвал последствия провала СДПГ на выборах для Шольца Политолог Камкин: Шольц получил огромный вотум недоверия на выборах в парламенты

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил огромный вотум недоверия от населения страны, который продемонстрировали провальные результаты социал-демократов на выборах в региональные парламенты, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, Шольц стал «могильщиком» своей партии СДПГ и союзников по коалиции.

Значение этих выборов в том, что социал-демократы стали крайне непопулярны даже по меркам Баварии и Гессена, где у них никогда не было обширной базы поддержки. Это была репетиция парламенсктих выборов в Германии в 2025 году, — cказал Камкин.

Аналитик полагает, что положение социал-демократов могут спасти только радикальные изменения с распадом правящей коалиции и кардинальными изменениями в политике партии. Он отметил, что Шольц может «сделать хорошую мину при плохой игре», но это будет означать дальнейшую утрату позиций для его фракции.

Также, считает Камкин, антироссийская политика Шольца негативно сказывается на жизни рядовых немцев. По словам эксперта, решение Германии разорвать отношения с Россией привело к энергетическому кризису и закрытию ряда предприятий.

Безоговорочная поддержка Украины вызвала беспокойство населения о том, что война придет и в Германию. Финансовые потери от антироссийских санкций и выделение помощи Киеву также негативно сказываются на качестве жизни населения, — сказал он.

Ранее в беседе с NEWS.RU политолог Александр Рар отметил, что главная причина поражения Социал-демократической партии Германии на местных выборах кроется в резко падающем благосостоянии немцев и росте числа мигрантов.

В 2021 году после парламентских выборов, в Германии сложилась правительственная коалиция из СДПГ, СД и Зелёных. За цвета партий (СДПГ — красный, СД — жёлтый) её называют «светофором». Следующие парламентские выборы состоятся в 2025 году.