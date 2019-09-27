https://static.news.ru/photo/ef93ea40-e1ca-11e9-800a-fa163e074e61_660.jpg Жан Ассельборн Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Германии предстоит взять на себя больше ответственности в сфере внешней политики и безопасности, поскольку после Brexit Евросоюз утратит часть стратегической и политической мощи. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Даже если для немцев, учитывая историю, это будет сложно, они не минуют этого, — цитирует министра издание Neue Osnabrücker Zeitung .

Ассельборн также отметил, что, покидая Евросоюз, Великобритания совершает «ключевую ошибку». По его словам, Лондон стремится перенести XIX век империи в XXI, но это британским властям не под силу.

Ранее News.ru писал, что очередные переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit прошли безрезультатно. В Еврокомиссии отметили, что продолжают ожидать от Лондона конкретных предложений, касающихся выхода страны из сообщества.