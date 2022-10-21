В Германии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу Сопредседатель АдГ Крупалла: Германии придется покупать российский газ у других стран

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В обозримом будущем Германии придется покупать российский газ у других стран, включая Турцию, заявил РИА Новости сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. По его словам, такие страны, как Саудовская Аравия, Канада или Норвегия, с которыми Германия рассматривает возможность заключения газовых контрактов, сами нуждаются в газе, и компенсировать получаемый из России газ за их счет не получится.

Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И, в конце концов, нам, вероятно, придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать, — считает Крупалла.

По его мнению, причиной сложившейся ситуации стала неправильная политика правительства Германии. Что же до имеющихся запасов газа в хранилищах ФРГ, то они, по словам депутата, принадлежат не стране, а компаниям, которые могут продать их по более выгодной цене. Компенсировать же 95 млрд кубометров для такой отрасли промышленности, как в Германии, при помощи СПГ, также технически невозможно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%. Он пояснил, что Берлину удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.

Между тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление Шольца попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. По его словам, Германия постепенно остается без голубого топлива из РФ, а немецкие предприятия останавливаются и сокращают выпуск продукции. Причиной нынешних проблем Юшков назвал неразумную политику германского руководства, слишком увлекшегося альтернативными источниками энергии.