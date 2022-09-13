Германии предрекли «трагедию в пяти актах» из-за энергокризиса Der Spiegel: экономику Германии ожидает «трагедия в пяти актах» из-за энергокризиса

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В экономике Германии может начаться рецессия из-за энергетического кризиса и падения потребления, пишет издание Der Spiegel. По словам автора статьи, страну ждет «трагедия в пяти актах». Журналист также призвал желающих самим удостовериться в точности прогноза и обратиться к представителям автомобильной отрасли с вопросом о состоянии этого сектора экономики.

Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах, — сказано в публикации.

В материале сообщается, что грядущий кризис может иметь затяжной характер и коснется, в первую очередь, предприятий, которые наиболее зависимы от углеводородов, например, производители бумаги, удобрений и стали.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что правительство страны на специальном заседании приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения. Глава чешского кабмина добавил, что ограничения будут также действовать для ряда государственных учреждений, включая школы, а также для индивидуальных предпринимателей. Фиала отметил, что жители страны будут платить 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час.