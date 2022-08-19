Германии предрекли «социальный взрыв» из-за нехватки газа из России Bloomberg: Германию ждет «социальный взрыв» из-за нехватки газа из России

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Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш заявил агентству Bloomberg, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего.

Химическое производство в Германии вынуждено идти на сокращение рабочих недель и снижение заработной платы своим сотрудниках из-за нехватки энергии, — рассказал Девениш.

Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.

Союз ремесленников Германии ранее обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и потребовали снять все санкции с России. В своём письме они указали, что подавляющее большинство немцев не готовы отказаться от привычного уровня жизни ради Украины. Ремесленники указали в письме главе Германии, что это не их конфликт.

Они отметили, что Шольц обязан сдержать предвыборное обещание и начать учитывать интересы населения. Помимо требования отменить антироссийские санкции, они также высказались за немедленное начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.